marina scatta il bovelix ma subito i giovani talenti

Oggi pomeriggio all’Obelix di Marina di Ravenna prende il via l’edizione 2026 del Bovelix, torneo di beach volley 4x4 nato nel 2012 in memoria di Vigor Bovolenta. L’evento coinvolge giovani talenti e appassionati, con numerose squadre che si sfidano sulla spiaggia. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni, attirando spettatori e partecipanti da diverse regioni. La competizione si svolge come ogni anno in un clima di festa e sportività.

Scatta oggi pomeriggio all’Obelix di Marina di Ravenna l’edizione 2026 del Bovelix, la tradizionale kermesse di beach volley 4x4 nata nel 2012 nel ricordo di Vigor Bovolenta. Ieri però è andato in scena l’appassionante Minibovelix, ovvero il torneo dedicato ai baby, che ha coinvolto tantissimi giovani pallavolisti, pronti a condividere lo spirito dell’iniziativa. Il prologo agonistico ha introdotto il Bovelix ‘dei grandi’ che terrà banco oggi e domani coi professionisti del volley al fianco di tanti protagonisti delle ‘minors’ non solo locali. Per l’edizione 2026, il Bovelix ha dato vita a una collaborazione dal forte valore sociale. La... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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