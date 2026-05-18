Temporale su Milano ma subito dopo scatta l' estate attesi 30 gradi nei prossimi giorni | le previsioni

Un temporale ha attraversato Milano, portando brevi piogge e un calo delle temperature. Subito dopo, il cielo si è aperto e il sole ha ripreso il suo posto, annunciando un ritorno delle temperature estive. Nei prossimi giorni, le previsioni indicano massime che si avvicineranno ai 30 gradi, confermando il passaggio da condizioni meteorologiche instabili a un clima più caldo e soleggiato. La settimana si presenta così con un’alternanza tra pioggia e giornate di sole intenso.

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Sarà una settimana a due facce quella appena iniziata sul fronte meteorologico all'ombra della Madonnina. L'avvio della settimana sarà infatti caratterizzato dal passaggio di una modesta perturbazione che porterà piogge e instabilità lunedì. Si tratterà però di una parentesi rapida: nei giorni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo: ALLERTA Forti Temporali e Grandine, molte regioni sotto osservazione Sullo stesso argomento Dopo il primo assaggio dell'estate torna pioggia e freddo: le previsioni per i prossimi giorniDopo il caldo quasi estivo degli ultimi giorni, anche le Marche si preparano a un brusco cambio di scenario. Meteo Milano – Settimana più stabile, ma non mancheranno rovesci sui rilieviAlta pressione in graduale rinforzo sulla Lombardia con clima più mite, ma tra pomeriggio e sera possibili temporali su Alpi e Prealpi ... centrometeoitaliano.it Temporali in pianura, neve sulle Alpi. Il Nord Italia è dentro una fase di primavera fresca, brusca e molto dinamica. Nowcasting: Forti temporali sono in corso sulla Pianura Padana, in particolare tra le province di Bergamo, Lodi e Cremona. Altri nuclei temporal x.com Meteo Milano – Torna il maltempo con temporali e clima fresco fino al weekendPeggioramento tra giovedì e venerdì sulla Lombardia con piogge diffuse e calo termico, migliora solo da domenica ... centrometeoitaliano.it