A Marina di Massa, un cigno è stato avvistato sia in mare che sulla spiaggia, dove si sposta tra gli ombrelloni. Da alcuni giorni, l'animale si trova nella zona, attraversando la pineta e nuotando in acqua. La presenza del cigno ha attirato l'attenzione dei bagnanti, che si sono avvicinati per osservarlo. Le autorità hanno raccomandato di non dargli da mangiare, sottolineando che potrebbe essere pericoloso per l'animale.

Un cigno che nuota in mare e passeggia in spiaggia. Accade a Marina di Massa dove, da alcuni giorni, fa parlare la presenza - decisamente insolita - di un cigno che da giorni frequenta l'arenile della località apuana, tornando regolarmente tra gli ombrelloni in cerca di compagnia. La presenza dell'animale, diventata ormai familiare per residenti e turisti, ha però acceso l'attenzione delle associazioni che si occupano di tutela della fauna. L'associazione "La Casa del Maccioni", specializzata nel recupero degli animali selvatici, ha provato nein giorni scorsi a riportalo in un luogo più adatto alla sua naura (i cigni vivono nei laghi di acqua dolce e il sale per loro può essere molto pericoloso) ma Scarburato, questo il suo nome - come riportano Il Tirreno e La Nazione - è tornato puntualmente in mare. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Marina di Massa, tutti pazzi per il cigno Scarburato che si è trasferito in spiaggia (dalla pineta): «Ma per lui è pericoloso, non dategli da mangiare»

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