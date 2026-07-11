Il cigno che cerca un po’ di affetto in spiaggia | lascia l’acqua dolce per il mare Ma è in pericolo

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un cigno si è avvicinato alla spiaggia di Marina di Massa, lasciando l’acqua dolce per il mare. I bagnanti hanno notato l’animale in cerca di contatto, ma si è anche segnalato che potrebbe essere in pericolo. La presenza del cigno ha attirato l’attenzione, ricordando l’estate in cui una manta aveva fatto lo stesso. Nessuna informazione è stata fornita sulla sua provenienza o sul motivo del suo spostamento verso la spiaggia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Massa Carrara, 11 luglio 2026 – Dopo l’estate della manta, quella del cigno: un anno fa era l’elegante animale marino a catturare l’attenzione dei bagnanti a Marina di Massa. Quest’anno è un cigno la vera attrazione dell’arenile della località sulla costa apuana. Sì perché, anche lui con grande eleganza, si è presentato sulla spiaggia e non vuole più andarsene. Torna regolarmente in cerca di amicizia. Anche se in diversi chiedono di non dargli cibo, come pane e prodotti simili, che potrebbe mettere a rischio il suo stomaco. L’allarme degli esperti. Accade nella calda estate del 2026, e chissà che proprio le temperature torride abbiano un qualche ruolo nel cambio di habitat da parte dell’animale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il cigno che cerca un po8217 di affetto in spiaggia lascia l8217acqua dolce per il mare ma 232 in pericolo
© Lanazione.it - Il cigno che cerca un po’ di affetto in spiaggia: lascia l’acqua dolce per il mare, “Ma è in pericolo”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tragedia in spiaggia, cerca il marito ovunque ma la scoperta è atroceUna tragedia si è verificata in spiaggia, dove un individuo ha cercato il marito senza successo.

Dramma in mare, 15enne rianimato sulla spiaggia: trovato a faccia in giù in acquaUn ragazzo di 15 anni è stato trovato a faccia in giù in acqua sulla spiaggia libera tra i bagni Bibi e i Gelsi.

Argomenti più discussi: Il viaggio del cigno solitario: trenta chilometri da Viareggio a Marina di Massa in cerca di una famiglia; Ravenna Festival, Fabio Canino debutta con Il brutto anatroccolo: Contro bullismo e ossessione della perfezione, impariamo ad accettarci.

il cigno che cercaIl cigno che cerca un po’ di affetto in spiaggia: lascia l’acqua dolce per il mare, Ma è in pericoloMarina di Massa, per i bagnanti è ormai una presenza familiare quella dell’animale, che si è autonomanente trasferito dalla pineta di Viareggio all’arenile, dove torna regolarmente. Della vicenda si ... lanazione.it

Il viaggio del cigno solitario: trenta chilometri da Viareggio a Marina di Massa in cerca di una famigliaMARINA DI MASSA. In volo e a nuoto, ha percorso trenta chilometri per trovare compagnia, una comunità di cigni come lui che lo accogliesse dopo anni di solitudine. Sembra una fiaba la storia di Scarbu ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web