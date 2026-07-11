Un cigno si è avvicinato alla spiaggia di Marina di Massa, lasciando l’acqua dolce per il mare. I bagnanti hanno notato l’animale in cerca di contatto, ma si è anche segnalato che potrebbe essere in pericolo. La presenza del cigno ha attirato l’attenzione, ricordando l’estate in cui una manta aveva fatto lo stesso. Nessuna informazione è stata fornita sulla sua provenienza o sul motivo del suo spostamento verso la spiaggia.

Massa Carrara, 11 luglio 2026 – Dopo l’estate della manta, quella del cigno: un anno fa era l’elegante animale marino a catturare l’attenzione dei bagnanti a Marina di Massa. Quest’anno è un cigno la vera attrazione dell’arenile della località sulla costa apuana. Sì perché, anche lui con grande eleganza, si è presentato sulla spiaggia e non vuole più andarsene. Torna regolarmente in cerca di amicizia. Anche se in diversi chiedono di non dargli cibo, come pane e prodotti simili, che potrebbe mettere a rischio il suo stomaco. L’allarme degli esperti. Accade nella calda estate del 2026, e chissà che proprio le temperature torride abbiano un qualche ruolo nel cambio di habitat da parte dell’animale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cigno che cerca un po’ di affetto in spiaggia: lascia l’acqua dolce per il mare, “Ma è in pericolo”

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