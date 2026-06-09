L’accusa a Maria Rosaria Boccia | La sua tesi copiata al 91%

La procura di Napoli ha accusato una studentessa di aver copiato il 91% della sua tesi di laurea. L’indagine ha rilevato che gran parte del testo presentato dalla studentessa corrispondeva a contenuti già presenti in altre fonti. La studentessa è stata formalmente denunciata per plagio. La decisione si basa sui risultati di un’analisi comparativa tra la tesi e le fonti esterne.

Maria Rosaria Boccia ha copiato la sua tesi di laurea? Secondo la procura di Napoli è stata ripresa al 91% da altre fonti. Attingendo in particolare al lavoro di una neo laureata della Luiss. I pm Ciro Capasso, Claudio Onorati e l’aggiunto Vincenzo Piscitelli ipotizzano due accuse nei confronti della Boccia. Ovvero il plagio nella tesi di laurea conseguita alla Pegaso. E il falso, in relazione al contenuto di una autocertificazione – la dichiarazione di originalità dell’elaborato – con la quale la donna consegnava il suo lavoro alla università nel 2022. Le lauree di Maria Rosaria Boccia. A Boccia, racconta oggi Il Mattino, è arrivato l’avviso di conclusione indagini: adesso sarà suo diritto essere interrogata dal pm entro 20 giorni. 🔗 Leggi su Open.online

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