Marco Donati | Aprire un confronto permanente per un polo di ITS dedicato alla formazione e al distretto produttivo aretino

Da lanazione.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato depositato un atto di indirizzo per impegnare la Giunta a promuovere un polo di ITS dedicato alla formazione tecnica superiore nell’area aretina. L’obiettivo è rafforzare i settori produttivi esistenti e svilupparne di nuovi, attraverso un confronto permanente. La proposta si concentra sulla creazione di un centro di alta formazione tecnologica che possa contribuire allo sviluppo economico locale. La questione è considerata strategica e urgente per il futuro della città.

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Arezzo, 11 luglio 2026 –  . Depositato un atto di indirizzo per impegnare la Giunta. "Alla città occorre alta formazione tecnologica che rafforzi i settori produttivi già esistenti nel nostro territorio e aiuti a svilupparne di nuovi" Un tema strategico e urgente per il futuro economico della città: la formazione tecnica superiore. Continua l'azione propositiva all’interno del consiglio comunale da parte gruppo delle liste civiche rappresentato dai consiglieri comunali Marco Donati, Fabio Buricchi e Alessandro Meucci. Tra gli atti già depositati anche il documento per impegnare la Giunta Comanducci ad avviare un tavolo istituzionale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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