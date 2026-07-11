Marco Donati | Aprire un confronto permanente per un polo di ITS dedicato alla formazione e al distretto produttivo aretino
È stato depositato un atto di indirizzo per impegnare la Giunta a promuovere un polo di ITS dedicato alla formazione tecnica superiore nell’area aretina. L’obiettivo è rafforzare i settori produttivi esistenti e svilupparne di nuovi, attraverso un confronto permanente. La proposta si concentra sulla creazione di un centro di alta formazione tecnologica che possa contribuire allo sviluppo economico locale. La questione è considerata strategica e urgente per il futuro della città.
Arezzo, 11 luglio 2026 – . Depositato un atto di indirizzo per impegnare la Giunta. "Alla città occorre alta formazione tecnologica che rafforzi i settori produttivi già esistenti nel nostro territorio e aiuti a svilupparne di nuovi" Un tema strategico e urgente per il futuro economico della città: la formazione tecnica superiore. Continua l'azione propositiva all’interno del consiglio comunale da parte gruppo delle liste civiche rappresentato dai consiglieri comunali Marco Donati, Fabio Buricchi e Alessandro Meucci. Tra gli atti già depositati anche il documento per impegnare la Giunta Comanducci ad avviare un tavolo istituzionale... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Il candidato a sindaco della Coalizione Civica Marco Donati sul distretto orafoIl candidato a sindaco della Coalizione Civica ha espresso la sua posizione sul distretto orafo di Arezzo.
Formazione e impresa. Costa al Summer camp dedicato alla finanzaUn campo estivo di educazione finanziaria e imprenditorialità per adolescenti si svolge a Milano.