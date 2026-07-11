Marco Donati | Aprire un confronto permanente per un polo di ITS dedicato alla formazione e al distretto produttivo aretino

Notizia in breve

È stato depositato un atto di indirizzo per impegnare la Giunta a promuovere un polo di ITS dedicato alla formazione tecnica superiore nell’area aretina. L’obiettivo è rafforzare i settori produttivi esistenti e svilupparne di nuovi, attraverso un confronto permanente. La proposta si concentra sulla creazione di un centro di alta formazione tecnologica che possa contribuire allo sviluppo economico locale. La questione è considerata strategica e urgente per il futuro della città.