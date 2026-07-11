Marco Bezzecchi potrebbe arrivare alla pausa estiva tra il GP di Germania e quello di Gran Bretagna fuori dalla top tre in classifica. Dopo aver iniziato la stagione con il primo posto, la sua posizione si è deteriorata rapidamente, portandolo a rischiare di perdere terreno rispetto ai principali inseguitori. La caduta di prestazioni si è verificata nel corso delle ultime gare, alterando la sua posizione nel campionato.

Sembra impossibile, ripensando al primo scorcio della stagione e alla situazione in classifica post-Mugello, ma c’è la concreta possibilità che Marco Bezzecchi arrivi alla pausa estiva tra il GP di Germania (12 luglio) ed il GP di Gran Bretagna (7-9 agosto) fuori dalla top3 del campionato. Anzi, lo scenario più probabile è proprio quello di vederlo scivolare in quarta o addirittura in quinta posizione al termine della gara domenicale al Sachsenring. Affinché si potesse verificare un crollo di queste proporzioni, il pilota romagnolo dell’Aprilia è entrato in un’incredibile spirale negativa che lo ha portato a raccogliere appena 13 punti dopo il Gran Premio d’Italia (7 nella Sprint di Balaton Park, 6 nel sabato di Assen) su un massimo di 148 a disposizione conteggiando già i 25 in palio domani sul tracciato della Sassonia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi e una responsabilità forse troppo grande. Dal primato con margine ad una rapida colata a picco

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