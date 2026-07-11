Marc Marquez sicuro | Ducati è la moto più competitiva Bezzecchi stava andando forte ma…

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Germania sul circuito del Sachsenring. Ha dichiarato che Ducati è la moto più competitiva, mentre Bezzecchi stava andando forte prima di cadere.

Marc Marquez ha vinto la Sprint Race del GP di Germania, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Sachsenring. Il fuoriclasse spagnolo ha rispettato il pronostico nella gara veloce disputata su uno dei suoi tracciati preferiti, scattando in maniera brillante dalla pole position e rimanendo saldamente al comando della prova per i quindici giri. Il centauro della Ducati ufficialmente è riuscito a tenersi alle spalle il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Marc Marquez, che ha sensibilmente accorciato le distanze nei confronti di Jorge Martin nella lotta per il titolo iridato, ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara: “ Alex stava spingendo molto forte, l’ho visto molto vicino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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