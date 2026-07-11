Marc Marquez ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del GP della Germania di MotoGP al Sachsenring. Il pilota ha dichiarato di essere felice perché la strategia adottata ha funzionato e ha permesso di guadagnare passo. La sessione si è conclusa con lui in prima posizione, confermando il suo ruolo di favorito per la gara. Questa è la undicesima tappa del Campionato 2026.

Era quasi ovvio. Il grande favorito Marc Marquez ha centrato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP della Germania, atto numero undici del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena presso io circuito del Sachsenring. Per la precisione il ducatista ha fermato il cronometro a 1:19.041, precedendo la Grsini del fratello Alex e la Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio. Una volta arrivato sl parco chiuso, lo spagmolo ha commentato la sua prova. “ Sono contento perchè la strategia che abbiano pensato è stata buona – ha detto Marquez – Ero sorpreso perchè volevo fare 3 time attack, sono però contento perchè abbiamo guadagnato passo di gara, che mancava ieri”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Felice perchè la strategia ha funzionato, oggi abbiamo guadagnato passo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marc Marquez: “Abbiamo fatto un passo in avanti in diversi punti. Sono soddisfatto”Durante la giornata di test a Jerez de la Frontera, il pilota ha completato le sessioni con la sua Ducati, ottenendo il quarto posto in classifica.

Marc Marquez ha un altro passo in Ungheria. Bezzecchi ottiene il massimo dalla SprintSabato perfetto al Balaton Park per Marc Marquez, che ha conquistato la pole e vinto facilmente la Sprint del Gran Premio d’Ungheria 2026, ottavo...

Temi più discussi: Marquez in esclusiva: Il Mondiale era perso, ora... il nuovo Marc vuole divertirsi; MotoGP, GP Germania: caccia al riscatto per Bezzecchi e Bagnaia; Jorge Martin: Il Mondiale è aperto, con Aprilia c’è tanto da lavoro da fare; Pedro Acosta Al GP Di Germania Dopo L'operazione: KTM Conferma Il Ritorno.

Marc Marquez approva il passaggio di Alex in KTM nel 2027: Giusto per la sua carriera dopo il secondo posto 2025. E Gresini è stato fondamentale per lui. #marcmarquez #alexmarquez #motogp x.com

Marc Marquez: Felice perchè la strategia ha funzionato, oggi abbiamo guadagnato passoEra quasi ovvio. Il grande favorito Marc Marquez ha centrato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP della Germania, atto numero ... oasport.it

Marquez in esclusiva: Il Mondiale era perso, ora... il nuovo Marc vuole divertirsiMarc Marquez si racconta a 360 gradi in esclusiva a Sport Mediaset. Il campione in carica della MotoGP parte facendo il punto sulla stagione in corso, prima del Gran Premio di Germania al Sachsenring: ... msn.com

Rider OK: Marco Bezzecchi in ospedale dopo essere uscito di pista nella gara MotoGP di Assen reddit