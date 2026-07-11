mara venier sul set con ozpetek sodalizio artistico ed amicizia nella gioia e nel dolore

Mara Venier ha lavorato con Ferzan Ozpetek sul set, consolidando un rapporto di amicizia e collaborazione artistica. La conduttrice è stata chiamata più volte dal regista, che la considera una musa non solo per il talento, ma anche per il legame personale. La loro collaborazione si è svolta in un clima di complicità, tra momenti di gioia e difficoltà. La presenza di Venier ha rappresentato un punto fermo nel percorso artistico di Ozpetek.

Ogni regista ha la sua musa. Quella persona che chiama sul set non solo per talento, ma per affetto, per fortuna, per continuità. Per Ferzan Ozpetek quella persona è Mara Venier. E va detto con forza: Mara è cinema prima ancora che televisione. Dietro la conduttrice amatissima c’è un’attrice, una presenza scenica che Ozpetek conosce e valorizza da anni. Un’amica che entra nel suo mondo come in una casa. Nelle scorse settimane sia Mara che il regista hanno condiviso sui social scatti dal set del nuovo film, “Nella gioia e nel dolore”, atteso al cinema a Natale 2026 con Vision Distribution. Sette settimane di riprese Un set vissuto come un luogo familiare, dove gli attori sono prima persone e poi personaggi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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