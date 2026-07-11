Mara Venier ha condiviso una foto insieme a Ferzan Ozpetek durante le riprese di “Nella gioia e nel dolore”. La foto mostra i due sul set, sorridenti e in posa. La presenza dell’attrice e conduttrice è stata documentata anche attraverso immagini pubblicate sui social. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto della scena o sulla durata delle riprese.

Ogni regista ha la sua musa. Quella persona che chiama sul set non solo per talento, ma per affetto, per fortuna, per continuità. Per Ferzan Ozpetek quella persona è Mara Venier. E va detto con forza: Mara è cinema prima ancora che televisione. Dietro la conduttrice amatissima c’è un’attrice, una presenza scenica che Ozpetek conosce e valorizza da anni. Un’amica che entra nel suo mondo come in una casa. Nelle scorse settimane sia Mara che il regista hanno condiviso sui social scatti dal set del nuovo film, “Nella gioia e nel dolore”, atteso al cinema a Natale 2026 con Vision Distribution. Sette settimane di riprese Un set vissuto come un luogo familiare, dove gli attori sono prima persone e poi personaggi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Mara Venier, foto di amicizia e set con Ozpetek per “Nella gioia e nel dolore”

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Mara Venier: «Ho temuto di perdere mio marito Nicola Carraro. Torno sul set con Ferzan Ozpetek»

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Temi più discussi: Vedere mio marito Nicola sofferente, fragile, è stato molto doloroso; Nicola era in fin di vita, è stato in coma per 3 giorni. Ho fatto di tutto per lui, pensavo di non arrivare al nostro anniversario. Abbiamo comprato una nuova casa al mare. Così Mara Venier; Mara Venier: Pensavo di perdere mio marito Nicola Carraro e su Mammucari fuori da Domenica In non risponde; Come sarà il nuovo DomenicaIn di Mara Venier (con Miccio e Cerno ma senza Teo Mammucari).

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