Gozo Richiede Maggiore Rilievo nella Cooperazione Mediterranea LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Durante la recente conferenza MedCat Days tenutasi a Barcellona, il ministro di Gozo, Clint Camilleri, ha espresso la necessità di attribuire un significativo rilievo alla cooperazione territoriale all’interno del futuro Patto per il Mediterraneo. Camilleri ha sottolineato che isole con caratteristiche uniche come Gozo hanno bisogno di politiche specifiche e su misura, affinché possano prosperare. Il Ruolo Fondamentale delle Autorità Regionali. Il ministro ha evidenziato come le autorità regionali e locali giocano un ruolo cruciale per tradurre gli obiettivi strategici del Patto in misure pratiche a beneficio delle comunità mediterranee. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Malta richiede priorità per le isole nel nuovo Patto per il Mediterraneo.

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