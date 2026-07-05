Le temperature superficiali del mare nel Mediterraneo occidentale hanno raggiunto valori fino a 6 gradi Celsius sopra la media stagionale. Questa ondata di calore marino è stata osservata in diverse zone della regione, con un incremento significativo rispetto ai livelli storici. I dati indicano che si tratta di un fenomeno eccezionale, con temperature che non si erano mai registrate in passato in tali aree.

Temperature del Mare nel Mediterraneo: Picchi Senza Precedenti. LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESSMNA) – Le temperature superficiali del mare in alcune zone del Mediterraneo occidentale hanno raggiunto valori allarmanti, toccando fino a 6 gradi Celsius sopra la media climatica a lungo termine. Questo dato, rilevato tramite i satelliti del Copernicus Marine Service, mette in evidenza un fenomeno che ha destato preoccupazione tra gli esperti. Questo aumento delle temperature marittime segue un’ondata di calore che ha colpito gran parte dell’Europa, in particolare alla fine di maggio. Il caldo prolungato di giugno ha ulteriormente contribuito a questa situazione, creando condizioni che potrebbero avere effetti deleteri sugli ecosistemi marini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ondata di calore marino straordinaria in Malta e nel Mediterraneo Occidentale.

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