Maldini la FIGC aspetta il sì | ore decisive per il nuovo progetto tecnico azzurro

Paolo Maldini è il nome forte della FIGC per il ruolo di Direttore tecnico: domani la risposta decisiva. La Federazione Italiana Giuoco Calcio attende la risposta di Paolo Maldini alla proposta di diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale. Una scelta che il presidente federale Giovanni Malagò sperava di poter annunciare già nelle scorse ore, ma la decisione definitiva non è ancora arrivata. Secondo le ricostruzioni, le prossime ore saranno cruciali: l’obiettivo è chiudere entro domani, con Maldini che resta la prima opzione per guidare il nuovo corso azzurro. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Un ruolo centrale per rilanciare l’Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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