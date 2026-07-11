L’annuncio sul futuro ruolo di Maldini come direttore tecnico della Nazionale è atteso entro domani. La Figc sperava di comunicare la nomina già ieri, ma l’attesa si prolunga. Giovanni Malagò aveva scherzato sul fatto che quella giornata avrebbe lasciato il weekend libero ai giornalisti, ma la decisione non è ancora ufficiale. La scelta di Maldini come nuovo responsabile tecnico rimane quindi in sospeso.

Giovanni Malagò sperava davvero che quella di ieri fosse la giornata giusta per annunciare Paolo Maldini nuovo direttore tecnico (e presidente del Club Italia) della Figc, "così vi lasciamo il weekend libero", aveva detto due giorni fa scherzando con i giornalisti. Invece la tanto attesa risposta non è arrivata e quelle di oggi e domani si annunciano dunque come le giornate decisive. "È questa la settimana del dt, non cambio idea", aveva aggiunto il presidente federale. E non cambia idea nemmeno sul nome: Paolo Maldini, "per quello che ha fatto da calciatore e da dirigente", resta la primissima scelta. Per questo Malagò aspetta ancora e lo fa anche nella più totale serenità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nazionale, Maldini direttore tecnico? Ore decisive. La risposta entro domani

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