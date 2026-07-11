Il festival MadE, dedicato a marionette, burattini e film a tema, si tiene fino al 19 luglio presso il Base. La rassegna è organizzata dalla Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli e si rivolge sia a bambini che ad adulti.

Da oggi fino al 19 luglio al Base, inizia MadE, il festival di marionette, burattini e film a tema, la rassegna è organizzata dalla Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli. Fra le novità di quest’anno l’intero programma che comprende spettacoli, laboratori, proiezioni cinematografiche si svolge unicamente negli spazi di BASE, via Bergognone 34, Milano. Come lo scorso anno questa edizione vedrà la collaborazione fra la Compagnia e il Maestro Enrico Intra, al pianoforte dal vivo con Carlo Balzaretti. I due jazzisti saranno la voce delle marionette mosse a fili corti in una nuova creazione intitolata "Dialogo" basata sull’improvvisazione. Il festival non è rivolto solo a un pubblico infantile, ma a tutti, proprio tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - MadE, il festival di marionette per grandi e piccini

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