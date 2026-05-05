Si apre l' evento Il sorriso in moto | per grandi e piccini una giornata di divertimento con sidecar e quad

Anche quest'anno, per la sua quarta edizione, torna “Il sorriso in moto”, il progetto promosso dai motoclub "Amici de Mutor" di Pieve Cesato e "Winter Bikers" di Faenza. Domenica 10 maggio al circuito ciclistico Vito Ortelli di via Aldo Lesi bambini e ragazzi con diverse disabilità saranno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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