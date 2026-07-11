Maceratese volti nuovi Non c’è solo Manini

La Maceratese ha promosso otto giocatori dalla Juniores alla prima squadra, tra cui Nicolas Manini. Inoltre, è stato annunciato l’interesse per il difensore di 25 anni, proveniente dalla scuola Milan, Samuele Ruggeri.

Il volto nuovo Nicolas Manini, otto della Juniores promossi in prima squadra e piace il 25enne Samuele Ruggeri, difensore di scuola Milan: sono le ultime mosse della Maceratese. Ma andiamo con ordine. La società ha ufficializzato di essersi assicurata Nicolas Manini, centrocampista classe 2008 cresciuto nel settore giovanile della Fermana e successivamente dell’Ascoli. Nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Eccellenza con l’Osimana, trovando continuità di rendimento e realizzando anche due reti. "È un onore – dice Manini, giovane originario di Petritoli – entrare a far parte della Maceratese. Ringrazio la società per questa opportunità e sono pronto a dare tutto me stesso". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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