Barbara D’Urso ha parlato per la prima volta dopo una lunga assenza dalla tv, chiarendo la questione sul veto che le avrebbe impedito di condurre nuovi programmi. La conduttrice ha spiegato di non aver ricevuto conferme ufficiali e di essere ancora in attesa di novità. Non ha confermato né smentito un suo ritorno in televisione, lasciando aperto il dubbio sul suo futuro professionale.

Dopo una lunga assenza dai programmi televisivi, Barbara D’Urso risponde alle domande sul presunto veto e lascia aperto il mistero sul futuro professionale. Leggi anche: Perché Selvaggia Lucarelli ha attaccato Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: ‘La mano tremante? Una sceneggiata!’” Sono trascorsi diversi anni dall’ultima esperienza stabile di Barbara D’Urso alla guida di un programma televisivo. Una situazione che continua a suscitare domande. Dopo l’uscita da Mediaset nel 2023, la presentatrice è tornata sul piccolo schermo soltanto attraverso alcune apparizioni e partecipazioni speciali. Nel frattempo, sono aumentate le indiscrezioni riguardanti un presunto ostacolo capace di frenare il suo ritorno alla conduzione di una trasmissione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma Barbara D’Urso torna a condurre oppure no? Finalmente tutta la verità sul veto che glielo impedisce

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Licenziata Barbara D'Urso: La Verità Dietro il Caso Mediaset

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