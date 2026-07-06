Barbara D’Urso ha dichiarato che il suo ritorno in televisione avverrà solo quando il veto in Rai sarà rimosso. La conduttrice ha affermato che, fino a quel momento, non tornerà in onda. Non sono stati forniti dettagli sulle trattative o sui tempi di un possibile ritorno. La sua dichiarazione conferma la presenza di un blocco che impedisce la sua presenza in tv.

Barbara D’Urso ha deciso di rompere il silenzio sul presunto veto in Rai e sul suo ritorno in tv. Barbara D’Urso ha deciso di rompere il silenzio sul suo ritorno in tv e sul mistero del veto in Rai. Sono trascorsi ormai più di due anni dall’addio di Barbara d’Urso a Mediaset, ma il futuro televisivo della conduttrice continua a essere uno degli argomenti più discussi nel mondo dello spettacolo. Dopo la conclusione della sua lunga esperienza a Canale 5 nel 2023, la presentatrice è rimasta lontana dalla conduzione di programmi televisivi, limitandosi ad alcune apparizioni come ospite e alimentando, inevitabilmente, le indiscrezioni su un possibile ritorno sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Veto in Rai? Quando tornerò a condurre significherà che non c’è”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BARBARA DURSO SHOCK: Torno per distruggervi. Il veto di Maria De Filippi: Ecco la Verità proibita

Notizie e thread social correlati

Barbara D’Urso esclusa dalla Rai: il direttore Di Liberatore rompe il silenzio sul mancato ingaggioIl direttore di rete ha spiegato che Barbara D’Urso non è stata ingaggiata dalla Rai per motivi legati alla programmazione.

Salvini vuole Barbara d’Urso in Rai (ma c’è il veto di Mediaset)Salvini ha proposto Barbara d’Urso per un ruolo in Rai, ma Mediaset ha posto un veto.

Temi più discussi: Barbara D'Urso rompe il silenzio: La tv mi manca, non posso più entrare nelle case degli italiani; Barbara D'Urso, dal palco del Gay Pride, attacca Mediaset: Mi hanno tolto la possibilità di fare queste battaglie. Il video; Barbara D'Urso rompe il silenzio: Mi hanno accusata di fomentare l'omofobia; Barbara D'Urso, sfuma il ritorno in Rai: la decisione sui palinsesti 2026/2027 è ufficiale.

Barbara d’Urso rompe il silenzio su Mediaset e la lotta all’omofobia in tv. E ora Salvini la vorrebbe in Rai — perché? x.com

Barbara D'Urso rompe il silenzio sul presunto veto in Rai: Si capirà… Fino ad allora, chissà se esiste o noBarbara D'Urso torna a parlare del suo futuro in TV: I giornali hanno scritto chiaramente da parte di chi c'è il veto ... comingsoon.it

Barbara D’Urso rompe il silenzio: Veto in Rai? Quando tornerò a condurre significherà che non c’èBarbara D’Urso ha deciso di rompere il silenzio sul presunto veto in Rai e sul suo ritorno in tv. Barbara D’Urso ha deciso di rompere il silenzio sul suo ritorno in tv e sul mistero del veto in Rai. novella2000.it