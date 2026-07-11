Lupo in via di Barbiano a Bologna a poche centinaia di metri dai Giardini Margherita

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un lupo è stato avvistato in via di Barbiano, a Bologna, vicino ai Giardini Margherita. L’animale si è introdotto in un’area con rifiuti e ha ribaltato un cassonetto durante una cena d’asporto. La presenza dell’animale è stata segnalata da residenti, che hanno notato il lupo muoversi indisturbato nell’area. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altri danni. La zona è stata monitorata dalle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

'Cena d'asporto' per l'esemplare a quattro zampe che indisturbato ha ribaltato un cassonetto dei rifiuti . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

lupo in via di barbiano a bologna a poche centinaia di metri dai giardini margherita
© Ilrestodelcarlino.it - Lupo in via di Barbiano a Bologna, a poche centinaia di metri dai Giardini Margherita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ebrt, è già grande ingorgo: 20 minuti per fare poche centinaia di metri, tra corrieri e pendolari esasperatiSul tratto tra Largo Tironi e via Bonomelli si registrano code di circa 20 minuti per percorrere 900 metri, anche fuori dagli orari di punta.

Belén Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso: due incidenti nel giro di poche centinaia di metriBelén Rodriguez potrebbe essere denunciata per omissione di soccorso dopo essere stata coinvolta in due incidenti stradali avvenuti a poche centinaia...

Argomenti più discussi: Ricetta dello chef Mirko Lucidi: L'insalata di arance, finocchi e olive nere che diventa un dessert; La magia di Burattini nei giardini: Ivano Rota presenta Truciolo e il lupo; Sorpresa ai Giardini Margherita Lamma è l’uomo dei record | in campo per 25 edizioni Playground Salieri elimina Lolli.

Lupo avvistato vicino ai Giardini Margherita a BolognaBologna, 14 febbraio 2026 – Continuano a Bologna gli avvistamenti di lupi nelle vicinanze della città. L'ultimo nella tarda serata di venerdì nella zona di via di Barbiano e via degli Scalini, non ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web