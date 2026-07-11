lupo in via di barbiano a bologna a poche centinaia di metri dai giardini margherita

Notizia in breve

Un lupo è stato avvistato in via di Barbiano, a Bologna, vicino ai Giardini Margherita. L’animale si è introdotto in un’area con rifiuti e ha ribaltato un cassonetto durante una cena d’asporto. La presenza dell’animale è stata segnalata da residenti, che hanno notato il lupo muoversi indisturbato nell’area. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altri danni. La zona è stata monitorata dalle autorità competenti.