Lupo in via di Barbiano a Bologna a poche centinaia di metri dai Giardini Margherita
Un lupo è stato avvistato in via di Barbiano, a Bologna, vicino ai Giardini Margherita. L’animale si è introdotto in un’area con rifiuti e ha ribaltato un cassonetto durante una cena d’asporto. La presenza dell’animale è stata segnalata da residenti, che hanno notato il lupo muoversi indisturbato nell’area. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altri danni. La zona è stata monitorata dalle autorità competenti.
'Cena d'asporto' per l'esemplare a quattro zampe che indisturbato ha ribaltato un cassonetto dei rifiuti . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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