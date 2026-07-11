L’Ungheria è stata chiamata davanti alla Procura europea. La decisione riguarda presunte irregolarità nelle spese pubbliche e l’utilizzo di fondi comunitari. La Commissione europea ha aperto un procedimento formale, chiedendo chiarimenti e possibili azioni correttive. La procedura si inserisce in un quadro di verifica delle pratiche di gestione dei fondi europei. La risposta ungherese non è ancora nota. Il procedimento potrebbe portare a sanzioni o a richieste di rimborso.

Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Visegrad e oltre La rubrica settimanale sui sovranismi dell'est Europa. A cura di Massimo Congiu Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Prosegue l’allineamento dell’Ungheria post-Orbán agli standard e alle pratiche auspicati dall’Ue per un rilancio delle relazioni fra le parti all’insegna della distensione e della collaborazione. Così la Commissione europea ha accolto di buon grado la richiesta di adesione alla Procura europea (EPPO) presentata dalle autorità del Paese nel maggio di quest’anno. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - L’Ungheria nella Procura europea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ungheria: Magyar deciderà se Procura europea potrà indagare sulla precedente amministrazione

Notizie e thread social correlati

Con Magyar l’Ungheria aderirà alla Procura europea?Il prossimo governo ungherese, guidato dal leader politico più popolare del paese, si troverà di fronte alla decisione di aderire o meno alla Procura...

Rifiuti nella villa comunale realizzata con fondi Pnrr, imprenditore casertano indagato dalla Procura EuropeaRifiuti sono stati trovati nel terreno della villa comunale di Cassino, costruita con fondi del Pnrr.

Temi più discussi: L’Ungheria aderisce all’EPPO. Von der Leyen: Benvenuta nella Procura europea; L’Ungheria aderisce alla Procura europea, svolta dopo l’era Orbán; Ue, via libera all'adesione dell'Ungheria alla Procura europea; L'Ungheria aderirà alla Procura europea, secondo quanto dichiarato dalla Commissione UE.

Via libera all'adesione dell'Ungheria alla Procura europeaLa decisione odierna ha importanti implicazioni, poiché il regolamento sulla Procura europea cesserà di essere un atto nell'ambito della cooperazione rafforzata e entrerà a pieno titolo a far parte de ... cdt.ch

L’Ungheria aderisce alla Procura europea, svolta dopo l’era OrbánBruxelles ha accolto la richiesta presentata da Budapest nel maggio 2026. L’EPPO avrà ora una presenza permanente nel Paese per proteggere i fondi Ue dai reati finanziari ... quotidiano.net