L'ultimo albero margherita selvatico legato a uno scoglio in Cile | corsa contro il tempo per salvare la specie

L'ultimo albero margherita selvatico in Cile è rimasto attaccato a uno scoglio, con i botanici che hanno utilizzato cinghie e corde per impedirne la caduta. La pianta rappresenta l'ultima esemplare di questa specie ancora in natura. La situazione richiede interventi immediati per preservare la specie, che rischia di estinguersi. La pianta si trova in un'area difficile da raggiungere, rendendo complessi gli interventi di salvataggio.

È corsa contro il tempo per salvare l'albero margherita, il cui ultimo esemplare selvatico è letteralmente aggrappato a uno scoglio in Cile. I botanici lo hanno legato con cinghie e corde per evitare che precipiti di sotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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