L’Ue litiga sulla stretta ai visti russi

L’Unione europea ha annunciato l’apertura del sesto «cluster» dedicato a politica estera e sicurezza, dopo aver avviato in giugno il primo «cluster» su adesione di Ucraina e Moldavia e aver aperto quello sui fondamentali macroeconomici. La decisione ha generato discussioni tra gli Stati membri, senza che si registrino accordi definitivi. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e le risposte coordinate in ambito di sicurezza e politica estera.

Dopo l’apertura in giugno del primo «cluster» sull’adesione all’Unione europea di Ucraina e Moldavia, quello sui fondamentali macroeconomici, ieri il Consiglio europeo ha annunciato l’apertura del sesto «cluster», che riguarda politica estera e sicurezza. Ne restano ancora quattro: «mercato interno, competitività e crescita inclusiva, agenda verde e connettività sostenibile e risorse, agricoltura e coesione».? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Il fronte di Putin crolla: lUcraina ferma loffensiva russa

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