Sabato 11 luglio 2026, l’estrazione del SuperEnalotto ha visto un jackpot di 192 milioni di euro. Nessuna sestina vincente è stata annunciata, e i numeri vincenti non sono stati ancora comunicati. La lotteria continua ad attirare l’attenzione con un montepremi elevato, ma non ci sono ancora dettagli sui numeri estratti o eventuali vincitori. L’estrazione si svolge regolarmente e i risultati verranno pubblicati successivamente.

Milano, 11 luglio 2026 – Torna anche oggi, sabato 11 luglio, la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Il jackpot in palio per l’estrazione di questa sera sale a ben 192.700.000 euro. L’ultima sestina vincente risale a oltre un anno fa, per l’esattezza il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Come sempre, questa sera potrai seguire l’estrazione dei numeri vincenti in diretta su questa pagina a partire dalle ore 20. Oltre al SuperEnalotto, seguiremo in tempo reale anche Lotto, Simbolotto e 10eLotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotto e SuperEnalotto oggi: estrazione e numeri vincenti di sabato 11 luglio 2026

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 31/01/2026

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