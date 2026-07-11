Da alcuni giorni, nel museo di Palazzo Orsini a Pitigliano, è stata pubblicata una didascalia che descrive l’opera “Assunzione di Maria” come “la Madonna è assunta, al lavoro”. La frase ha suscitato ironia sui social e tra i visitatori, poiché sembra contenere un errore di traduzione o di interpretazione. La didascalia è rimasta visibile nel museo, attirando l’attenzione per la sua formulazione ambigua e poco accurata.

Pitigliano, 11 luglio 2026 - Da un paio di giorni tutta Italia si smascella dal ridere sull’incredibile didascalia ostensa nel museo di Palazzo Orsini, a Pitigliano, sotto la pregevole Assunzione di Maria di Girolamo di Benvenuto. L’Assunzione è stata tradotta come “ recruitment ”, che è sì l’assunzione ma minuscola, quella a un posto di lavoro, non alla gloria del Paradiso. La fotografia è finita sulla pagina Facebook L’inglese imbruttito, dove di traduzioni creative ce ne sono già molte, e il popolo social non ha mancato di scompisciarsi con salaci sfottò, tipo “certo, di questi tempi un’assunzione è davvero un miracolo”. Ora, gli scrittori sanno bene che ogni traduzione è un tradimento, anche le migliori, ma a Pitigliano in effetti hanno un po’ esagerato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Madonna.

© Lanazione.it - Lost in translation in Maremma: la Madonna è assunta, al lavoro. Se dietro l’intelligenza artificiale non c’è quella umana tutto è perduto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Intelligenza artificiale e lavoro, Mattarella: “Serve una risposta europea, la tecnologia tuteli la dignità umana e non accentri il potere”Il presidente della Repubblica ha sottolineato la necessità di una risposta europea all’intelligenza artificiale, affinché la tecnologia protegga la...

Pitigliano, la Madonna “assunta” al lavoro per errore: la traduzione sbagliata diventa viraleNel museo diocesano di Pitigliano, una traduzione sbagliata ha trasformato “Assunzione di Maria” in “Recruitment of Mary”.

Temi più discussi: Weekend di cinema a Milano: da Lost in Translation a Toy Story 5, cosa vedere (e dove); Biennale Cinema 2026 | La scomparsa di Moritz de Hadeln; Scarlett Johansson ha conquistato Robert Redford ad appena 13 anni: il ruolo nel film L'uomo che sussurrava ai cavalli che pochi ricordano; Cinema all’aperto, la rassegna è confermata.

Se passate da Tokyo, #cultisti , sappiate che ha appena riaperto il Park Hyatt, l’hotel dove sono state girate moltissime scene del film capolavoro #Lostintranslation Se ci andate, scattate qualche bella fotografia e condividetela con noi @pillolerock x.com

Bilingual blitz [35] (six short exercises to test your Italian) reddit

Lost in Translation - L'amore tradotto streamingScopri dove vedere Lost in Translation - L'amore tradotto in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Lost in Translation - L'amore tradotto in gratis con ... comingsoon.it

Lost in Translation - L'amore tradottoLost in Translation - L'amore tradotto è un film del 2003, scritto, diretto e prodotto da Sofia Coppola. Aeroporto di Tokyo. La star del cinema ormai in declino Bob Harris (Bill Murray) si dirige in ... comingsoon.it