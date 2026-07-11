los angeles il nuovo singolo di blanco

Notizia in breve

Il 10 luglio è stato rilasciato il nuovo singolo di Blanco intitolato “Los Angeles”, attualmente in rotazione radiofonica. La canzone fa parte dell’album “MA’”. La pubblicazione segue le modalità di distribuzione musicale più comuni e coinvolge il passaggio in radio per raggiungere il pubblico. La copertina del singolo è stata fotografata da Bogdan @Chilldays, mentre le immagini sono state catturate alla cascata di Plakov.