Los Angeles il nuovo singolo di Blanco
Il 10 luglio è stato rilasciato il nuovo singolo di Blanco intitolato “Los Angeles”, attualmente in rotazione radiofonica. La canzone fa parte dell’album “MA’”. La pubblicazione segue le modalità di distribuzione musicale più comuni e coinvolge il passaggio in radio per raggiungere il pubblico. La copertina del singolo è stata fotografata da Bogdan @Chilldays, mentre le immagini sono state catturate alla cascata di Plakov.
foto di Bogdan @Chilldays Plakov waterfall MILANO – Dal 10 luglio “Los Angeles” è in rotazione radiofonica. Il brano, contenuto nell’album “MA’” – certificato Disco d’Oro, diventa il nuovo singolo estratto dal terzo progetto discografico di Blanco, pubblicato lo scorso aprile per EMI Records Italy (Universal Music Italy) con la direzione artistica di Stefano Clessi (Eclectic Music Group). “Los Angeles” racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresentava. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
@blanchitobebe Los Angeles
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#Blanco porta in radio Los Angeles, nuovo singolo estratto dall’ultimo album MA’, mentre continua il tour estivo e si prepara a volare al @2026sunnyhill festival di Dua Lipa / @Cosmopolitan_IT x.com
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