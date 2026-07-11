L'ordinanza del Sindaco di Pandino in provincia di Cremona | Divieto di portare a passeggio i cani nelle ore più calde

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pandino, in Lombardia, è stata emanata un'ordinanza che vieta di portare i cani a passeggio tra le 12 e le 17, durante le ore più calde della giornata. Analoghi provvedimenti sono stati adottati anche in altre località, dove è vietato lasciare gli animali esposti al sole su balconi, terrazze e cortili.

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A Pandino, in Lombardia, il Sindaco firma un'ordinanza che impone lo stop alle passeggiate con i cani nelle ore più calde, dalle 12 alle 17. Provvedimenti simili anche a Giugliano (Napoli) e San Felice a Cancello (Caserta), dove è vietato esporre animali al sole su balconi, terrazze e cortili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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