L'ordinanza del Sindaco di Pandino in provincia di Cremona | Divieto di portare a passeggio i cani nelle ore più calde

Notizia in breve

A Pandino, in Lombardia, è stata emanata un'ordinanza che vieta di portare i cani a passeggio tra le 12 e le 17, durante le ore più calde della giornata. Analoghi provvedimenti sono stati adottati anche in altre località, dove è vietato lasciare gli animali esposti al sole su balconi, terrazze e cortili.