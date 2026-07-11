lontano dai salotti il campo largo si perde

Caro d’Errico,a quanto pare il futuro del «campo largo» parte da Napoli. Partenza un po’ accidentata, o comunque contestata, protagonisti un po’ incerti e scenari all’orizzonte poco chiari. È solo una sensazione? Non so, dico che ci vuole ben altro per convincere un elettorato che tentenna o diserta le urne. Dall’altra parte c’è Meloni che potrebbe anche dare spazio, nel suo campo, a Vannacci. Ma lei ricorda quando Napoli era una città che davvero aveva in sé i semi più promettenti della politica e della sinistra? Mario Esposito Caro signor Esposito,itempi cui accenna nella parte finale della sua lettera non torneranno più. Ed è inutile crogiolarsi nella nostalgia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Vívela toda de una sola vezLa falsa hija malvada, domadora de perros sin par

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