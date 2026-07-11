logistica e investimenti il gruppo grendi raddoppia i container a marina di carrara

Il Gruppo Grendi ha raddoppiato il numero di container a Marina di Carrara, incrementando le operazioni di logistica nel porto. Questa mossa si inserisce in un contesto di cambiamenti nelle rotte marittime a livello globale, con un focus crescente sulla regione del Mediterraneo. La decisione riguarda investimenti specifici nella gestione e nell’ampliamento delle strutture portuali, senza dettagli su eventuali partner o finanziamenti esterni.

Il panorama geopolitico globale sta imponendo un profondo riallineamento delle rotte marittime e delle catene del valore, restituendo centralità strategica al bacino del Mediterraneo. In questo contesto economico caratterizzato da forti pressioni sulle catene di approvvigionamento mondiali – come dimostrano le criticità nello Stretto di Hormuz –, l’efficienza logistica è diventata il principale fattore competitivo. L’Italia si conferma il secondo Paese europeo per traffico marittimo e leader nell’Unione Europea nello short sea shipping (il trasporto a corto raggio), con oltre 304 milioni di tonnellate di merci movimentate nel 2025 su un totale nazionale che supera i 510 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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