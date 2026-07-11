lo studioso delle stelle premiato con la dedica

L’Unione Astronomica Internazionale ha dedicato un asteoride a Thomas Mazzi, membro degli Astrofili Centesi. La dedica rappresenta un riconoscimento per il suo contributo al campo astronomico. Mazzi ha commentato che avere il proprio nome tra le stelle è un onore che si estende all’infinito. La decisione di intitolare un asteoride a una persona avviene secondo procedure ufficiali dell’organizzazione internazionale. La dedica si inserisce tra le numerose iniziative di riconoscimento nel settore astronomico.

"Avere il proprio nome tra le stelle è un riconoscimento infinito". Sono le prime parole di Thomas Mazzi degli Astrofili Centesi, a cui l’Unione Astronomica Internazionale ha intitolato un asteoride. Un riconoscimento davvero speciale e raro che gli è stato insignito per la sua grande attività di divulgatore, legata soprattutto alla Meteorite Renazzo. segnando un momento che dev’essere di grande orgoglio per l’intera comunità. Unico nel centese, tra i pochi in Italia. "Una grande sorpresa, una cosa da ’wow’ – racconta ancora emozionato – non sapevo nulla e l’ho scoperto leggendo il consueto bollettino via mail. Vedere il proprio nome legato a un oggetto contrassegnato da un numero di catalogo ufficiale, che viaggerà nel cosmo per milioni di anni, è un’emozione indescrivibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ex holds his wedding in my house on our divorce day, but regrets it when a top CEO proposes to me!

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