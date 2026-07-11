Lo show Tutti pazzi per Loredana Bertè

Notizia in breve

Giovedì sera in piazza Matteotti si è svolto il concerto di Loredana Bertè, accompagnata dalla band Bandabertè. La cantante è salita sul palco davanti a un pubblico che ha cantato e applaudito, contribuendo a creare un’atmosfera vivace. L’evento ha attirato molti spettatori, tutti presenti per ascoltare dal vivo le sue canzoni. La serata si è conclusa con entusiasmo generale.