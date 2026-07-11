Lo show Tutti pazzi per Loredana Bertè
Giovedì sera in piazza Matteotti si è svolto il concerto di Loredana Bertè, accompagnata dalla band Bandabertè. La cantante è salita sul palco davanti a un pubblico che ha cantato e applaudito, contribuendo a creare un’atmosfera vivace. L’evento ha attirato molti spettatori, tutti presenti per ascoltare dal vivo le sue canzoni. La serata si è conclusa con entusiasmo generale.
Grande successo per il concerto di Loredana Bertè, che giovedì sera ha fatto tappa in piazza Matteotti accompagnata dalla super band Bandabertè. Ad accoglierla un pubblico contento di esserci e che ha saputo riscaldare l’atmosfera a dovere. Loredana in tour nelle piazze italiane con ‘ Ancora ribelle ’ festeggia quest’anno 50 anni di carriera. Loredana ha aperto il live con ‘Amici non ne ho’, un brano eseguito con la grinta che la contraddistingue regalando al pubblico tutta la sua energia rock. Molte le canzoni in scaletta tra cui Luna, che Loredana ha dedicato a sua sorella Mia Martini dopo la tragica scomparsa. Non poteva mancare un omaggio a Ornella Vanoni con ‘Domani è un altro giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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