La partita tra Norvegia e Inghilterra termina con un risultato di 0-0. Durante il match, un’azione significativa ha coinvolto Gordon e O’Reilly sulla sinistra: quest’ultimo ha inviato un cross che ha attraversato tutta l’area, ma Ryerson è riuscito a intervenire bloccando il tentativo. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, nonostante alcune occasioni nel corso del secondo tempo.

Buona combinazione tra Gordon e O'Reilly sulla sinistra: quest'ultimo lascia partire un cross che attraversa tutta l'area avversaria senza che Bellingham e Madueke riescano a impattare La nazionale di Tuchel fa girare molto palla e prova a cercare varchi sugli esterni: la Norvegia però si difende bene senza rischiare nulla Buona iniziativa dell'esterno del Newcastle, che prova a guadagnare il fondo sulla sinistra ma viene chiuso da Ryerson al momento del cross Schjelderup mette in mezzo per Haaland ma il pallone è lungo: il centravanti del City prova nuovamente a servire un compagno ma l'azione sfuma Presente in... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Norvegia-Inghilterra, 0-0: Ryerson mura il cross di Gordon

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