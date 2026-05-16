LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | si parte alle 10.10 con le FP2 attesa per le qualifiche

Alle 10.10 di questa mattina sono iniziate le prove libere due del Gran Premio della Catalogna 2026, terza tappa del campionato mondiale di MotoGP. Le qualifiche sono previste nelle prossime ore e attireranno l’attenzione degli appassionati, che potranno seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La classifica del mondiale vede al momento in testa un pilota italiano, seguito da altri concorrenti in lotta per la conquista del titolo. La giornata si svolge sotto il sole in un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche.

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