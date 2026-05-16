LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | si parte alle 10.10 con le FP2 attesa per le qualifiche
Alle 10.10 di questa mattina sono iniziate le prove libere due del Gran Premio della Catalogna 2026, terza tappa del campionato mondiale di MotoGP. Le qualifiche sono previste nelle prossime ore e attireranno l’attenzione degli appassionati, che potranno seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La classifica del mondiale vede al momento in testa un pilota italiano, seguito da altri concorrenti in lotta per la conquista del titolo. La giornata si svolge sotto il sole in un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.49 Questa la classifica del Mondiale: 1 Marco Bezzecchi 128 2 Jorge Martin 127 3 Fabio Di Giannantonio 84 4 Pedro Acosta 83 5 Ai Ogura 67 6 Raul Fernandez 62 7 Marc Marquez 57 8 Alex Marquez 55 9 Francesco Bagnaia 43 10 Enea Bastianini 39 11 Luca Marini 33 12 Johann Zarco 29 13 Brad Binder 28 14 Fermin Aldeguer 27 15 Franco Morbidelli 27 16 Fabio Quartararo 26 17 Diogo Moreira 10 18 Joan Mir 8 19 Alex Rins 7 20 Toprak Razgatlioglu 4 21 Jack Miller 1 22 Maverick Viñales 0 23 Jonas Folger 0 24 Michele Pirro 0 25 Augusto Fernandez 0 26 Lorenzo Savadori 0 9.46 Nel sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP si riaccende la sfida in casa Aprilia tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it
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