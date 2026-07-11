LIVE Mercato | Napoli 9 milioni per Zeballos Fiorentina-Oso si tratta Como affondo per Sanchez

Il Como sta cercando di acquistare Davinson Sanchez, difensore con esperienze in club di alto livello. La trattativa si concentra su un prestito di Sanchez, mentre in rosa ci sono già Ramon e Kempf come possibili titolari. Nel frattempo, il mercato vede anche il Napoli pronto a versare 9 milioni di euro per Zeballos, e la Fiorentina sta trattando con Oso.

Il Como vuole Davinson Sanchez, uno che ha calcato palcoscenici importanti e capace di guidare il reparto con personalità. Lì in mezzo il Como è corto, con il fine prestito di Diego Carlos rimangono due potenziali titolari: Ramon e Kempf. C’è il giovanissimo Cuenca, classe 2007 arrivato dal Barcellona. E Goldaniga, che però anche a causa del lungo stop è difficile che scali le gerarchie. Il casting è aperto da settimane, ma in queste ore il nome caldo è quello del trentenne colombiano del Galatasaray, fresco di Mondiale. Il rigore calciato sulla traversa contro la Svizzera non ne ha scalfito l’appeal: ha personalità, tecnica e soprattutto esperienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Napoli, nuovo colpo: Zeballos si avvicina, Lindstrom e Lang Super Fiorentina con Atta, Milan e Juve

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