LIVE Italia-Canada 0-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | vantaggio azzurro nel terzo set 10-7

Notizia in breve

Durante la partita di volley femminile tra Italia e Canada, il punteggio vedeva gli azzurri in vantaggio nel terzo set con 10-7. Successivamente, la squadra canadese ha ottenuto un punto con un muro di Antropova su Gray, portandosi a 16-12. Poi, Smrek ha realizzato un diagonale vincente da posto due, raggiungendo 15-12, mentre Sylla ha trovato le mani del muro avversario per portare l’Italia a 15-11. Un’invasione a rete canadese ha portato l’Italia a 14-11.