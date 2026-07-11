LIVE Italia-Canada 0-2 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | vantaggio azzurro nel terzo set 10-7
Durante la partita di volley femminile tra Italia e Canada, il punteggio vedeva gli azzurri in vantaggio nel terzo set con 10-7. Successivamente, la squadra canadese ha ottenuto un punto con un muro di Antropova su Gray, portandosi a 16-12. Poi, Smrek ha realizzato un diagonale vincente da posto due, raggiungendo 15-12, mentre Sylla ha trovato le mani del muro avversario per portare l’Italia a 15-11. Un’invasione a rete canadese ha portato l’Italia a 14-11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-12 Muro micidiale di Antropova su Gray da posto quattro. 15-12 Diagonale vincente di Smrek da posto due. 15-11 Sylla cerca le mani del muro da posto quattro e le trova! 14-11 Invasione a rete della prima linea canadese. 13-11 In rete il servizio di Fahr. 13-10 Van Ryk manda fuori la diagonale da posto due. 12-10 Guezen chiude lo scambio con il colpo di prima intenzione. 12-9 Antropova subisce il muro di Thokbuom. 12-8 Muro vincente di Orro su Guezen da posto quattro. 11-8 In rete il servizio di Antropova. 11-7 Fahr si ritrova il pallone a rete e chiude con il colpo di prima intenzione. Tme-out di Guidetti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Canada | Volleyball Nations League Femminile 2026 | 11 luglio 2026 LIVE SCORE
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