Lite in un bar di Cavalcavia Borgomagno a Padova morto un 54enne | locale chiuso per tre mesi
Il bar di Cavalcavia Borgomagno a Padova è stato chiuso per tre mesi dopo la morte di un uomo di 54 anni coinvolto in una rissa. La licenza del locale è stata sospesa per 90 giorni. L’incidente è avvenuto il 29 giugno e ha portato alla decisione di chiusura temporanea dell’attività. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulle persone coinvolte è stato reso noto.
È stata disposta la sospensione per 90 giorni della licenza di un bar di Padova a seguito della morte di un cittadino marocchino di 54 anni, coinvolto in una violenta lite avvenuta il 29 giugno scorso. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia, è stato motivato dalla pericolosità del locale, già in passato teatro di episodi di violenza e frequentato da persone con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. La cronaca dei fatti: la lite e il decesso Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo un’attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Padova.
Notizie e thread social correlati
Padova, lite per le monete davanti alla slot machine nel bar: cade e sbatte la testa su un tavolo, morto in ospedaleUn uomo di 54 anni è deceduto dopo essere caduto a terra durante una lite scoppiata davanti a una slot machine in un bar.
Padova, bar Atlantic chiuso per 75 giorni dopo il pestaggioIl bar Atlantic a Padova è stato chiuso per 75 giorni dopo un pestaggio avvenuto all’interno, avvenuto senza che il gestore intervenisse.
Temi più discussi: Padova, 54enne muore dopo una violenta lite al bar. Indaga la Squadra Mobile; Muore dopo una lite in un bar nel Padovano, sospesa la licenza; Il Questore della Provincia di Padova, Marco Odorisio, dispone la chiusura per 90 giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., di un pubblico esercizio in Cavalcavia Borgomagno a Padova - Questura di Padova | Polizia di Stato; Morire per una partita alle slot machine: il questore chiude il bar per 90 giorni.
Sarà la Procura di Padova a fare piena luce sulla violenta colluttazione avvenuta la sera del 29 giugno in un bar di Cavalcavia Borgomagno, episodio che ha portato alla morte di un 54enne di origine marocchina, deceduto il 7 luglio all'Ospedale Civile di Pad facebook
Muore dopo una lite in un bar nel Padovano, sospesa la licenzaUn 54enne di origine marocchina è morto il 7 luglio all'ospedale Civile di Padova per le complicazioni dovute a una caduta durante uno colluttazione avvenuta la sera del 29 giugno in un bar di Cavalca ... ansa.it
Lite in un bar di Cavalcavia Borgomagno a Padova, morto un 54enne: locale chiuso per tre mesiSospesa per 90 giorni la licenza di un bar a Padova dopo la morte di un avventore: il locale era già noto per episodi di violenza e frequentazioni pericolose. virgilio.it