Il bar di Cavalcavia Borgomagno a Padova è stato chiuso per tre mesi dopo la morte di un uomo di 54 anni coinvolto in una rissa. La licenza del locale è stata sospesa per 90 giorni. L’incidente è avvenuto il 29 giugno e ha portato alla decisione di chiusura temporanea dell’attività. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulle persone coinvolte è stato reso noto.

È stata disposta la sospensione per 90 giorni della licenza di un bar di Padova a seguito della morte di un cittadino marocchino di 54 anni, coinvolto in una violenta lite avvenuta il 29 giugno scorso. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia, è stato motivato dalla pericolosità del locale, già in passato teatro di episodi di violenza e frequentato da persone con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. La cronaca dei fatti: la lite e il decesso Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo un’attenta attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lite in un bar di Cavalcavia Borgomagno a Padova, morto un 54enne: locale chiuso per tre mesi

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Lite in un bar di Cavalcavia Borgomagno a Padova, morto un 54enne: locale chiuso per tre mesiSospesa per 90 giorni la licenza di un bar a Padova dopo la morte di un avventore: il locale era già noto per episodi di violenza e frequentazioni pericolose. virgilio.it