L’ITALIA PIÙ BELLA CHE C’È | LA7 ACCENDE LA DOMENICA POMERIGGIO ESTIVA

L’Italia più bella che c’è torna su La7 ogni domenica pomeriggio estiva, condotto da Stefano Bini. Lo show propone un viaggio nel patrimonio artistico, naturale e culturale del paese, con approfondimenti e immagini di luoghi iconici e meno conosciuti. La programmazione ha ripreso con nuove puntate, offrendo agli spettatori un appuntamento settimanale dedicato alla scoperta delle bellezze italiane. La trasmissione va in onda nel pomeriggio della domenica durante il periodo estivo.

L’Italia più bella che c’è! riparte per un nuovo imperdibile viaggio nel pomeriggio domenicale di La7 con Stefano Bini. L’autore, conduttore e giornalista televisivo, attraverso territori e borghi nascosti, conduce i telespettatori alla scoperta di scorci inediti, ricette della tradizione, curiosità per assaporare di quei luoghi qualcosa di più che qualunque guida turistica possa offrire. Un successo che, di anno in anno, si consolida grazie al gradimento di un pubblico ormai affezionato alle scorribande lungo la nostra bella Italia a cui l’autore ci ha abituati. Cucina, cultura e territorio sono protagonisti assoluti di 9 puntate da domenica 12 luglio alle ore 14. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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