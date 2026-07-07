Dalle Mura ai 60 anni dei Comics La città ancora protagonista in tv L’Italia più bella che c’è di La7

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luoghi, storie e tradizioni enogastronomiche: la città torna protagonista sul piccolo schermo - e in particolare sulle piattaforme di La7 - per una puntata di " L’Italia più bella che c’è! ". Nei giorni scorsi il conduttore Stefano Bini e la sua troupe hanno fatto tappa dentro le Mura per raccogliere immagini e racconti inediti capaci di restituire al pubblico l’identità e l’autenticità del territorio. Dopo il successo della prima edizione, il programma è arrivato alla seconda stagione e sarà trasmesso su La7.it, il portale digitale dell’emittente. La puntata sarà trasmessa sulle piattaforme domenica 6 settembre alle 14,30 e resterà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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