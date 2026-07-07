Luoghi, storie e tradizioni enogastronomiche: la città torna protagonista sul piccolo schermo - e in particolare sulle piattaforme di La7 - per una puntata di " L’Italia più bella che c’è! ". Nei giorni scorsi il conduttore Stefano Bini e la sua troupe hanno fatto tappa dentro le Mura per raccogliere immagini e racconti inediti capaci di restituire al pubblico l’identità e l’autenticità del territorio. Dopo il successo della prima edizione, il programma è arrivato alla seconda stagione e sarà trasmesso su La7.it, il portale digitale dell’emittente. La puntata sarà trasmessa sulle piattaforme domenica 6 settembre alle 14,30 e resterà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Dalle Mura ai 60 anni dei Comics. La città ancora protagonista in tv "L’Italia più bella che c’è" di La7

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Temi più discussi: Dalle Mura ai 60 anni dei Comics. La città ancora protagonista in tv L’Italia più bella che c’è di La7; Partono i lavori sulle mura cittadine: restauro in tre punti della cinta storica, cantieri fino a novembre; A.O.T. 3 mostra il gameplay delle missioni fuori dalle mura: nuovi dettagli da KOEI TECMO; Mensa Caritas. Dieci anni di solidarietà.

Immagino che aprirà la villa e la tenuta di Castelgandolfo ai migranti… O no? Si proteggerà anche lì dietro alte mura? Quando benedice l’invasione parla solo di casa nostra? La sua resta fortificata? x.com

Dalle Mura ai 60 anni dei Comics. La città ancora protagonista in tv L’Italia più bella che c’è di La7La puntata sarà caricata sul web da settembre mentre una versione ’best of’ andrà in onda il 16 agosto . Santini: Ogni produzione che sceglie di venire qui rappresenta una preziosa occasione di promo ... lanazione.it

Suggerimenti per le migliori dimensioni delle mura giocabili? reddit

Macchine di legno giù dalle Mura. Torna la gara più pazza del mondoOgni anno in questo periodo in migliaia prendono d’assalto le Mura venete, in Città Alta, per assistere alla più antica e pazza corsa di macchine di legno del mondo. È così che si presenta il Soap ... ilgiorno.it