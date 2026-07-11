L’ITALIA PIÙ BELLA CHE C’È | LA7 ACCENDE LA DOMENICA POMERIGGIO ESTIVA

L’Italia più bella che c’è torna su La7 ogni domenica pomeriggio con Stefano Bini. La trasmissione presenta immagini e racconti di paesaggi italiani, offrendo uno sguardo sulle bellezze del territorio. La nuova stagione si propone di mostrare luoghi e tradizioni del paese, attraverso servizi e interviste. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio naturale e culturale italiano, con un format che unisce intrattenimento e informazione. La programmazione si inserisce nel palinsesto estivo del canale.

L’Italia più bella che c’è! riparte per un nuovo imperdibile viaggio nel pomeriggio domenicale di La7 con Stefano Bini. L’autore, conduttore e giornalista televisivo, attraverso territori e borghi nascosti, conduce i telespettatori alla scoperta di scorci inediti, ricette della tradizione, curiosità per assaporare di quei luoghi qualcosa di più che qualunque guida turistica possa offrire. Un successo che, di anno in anno, si consolida grazie al gradimento di un pubblico ormai affezionato alle scorribande lungo la nostra bella Italia a cui l’autore ci ha abituati. Cucina, cultura e territorio sono protagonisti assoluti di 9 puntate da domenica 12 luglio alle ore 14. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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