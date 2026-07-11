In Italia, sono state aperte 96 inchieste per corruzione, di cui 10 riguardano la Lombardia, che si colloca al primo posto nel Nord. I sistemi e gli strumenti anticorruzione disponibili sono ritenuti insufficienti, secondo fonti investigative, e spesso non portano a procedimenti concreti. La regione registra un numero elevato di indagini, ma i procedimenti avviati non sempre si traducono in azioni giudiziarie definitive.

Milano, 11 luglio 2026 – Con 10 inchieste su 96 aperte dalle Procure di tutta Italia per corruzione, la Lombardia è al primo posto tra le regioni del Nord. Sono lombardi anche 6 dei 53 politici indagati. Sono alcuni dei dati raccolti da Libera nell’ultimo report 2025 “ Italia sotto mazzetta ”, che, partendo dalle notizie di stampa, restituisce un quadro allarmante sull’avanzata sotterranea e senza freni della corruzione in Italia. Di fronte a questo scenario, negli ultimi anni si è assistito a un progressivo depotenziamento dei principali presìdi anticorruzione, sia repressivi che preventivi. Lobbying. Da qui la richiesta di interventi per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - L’Italia (e la Lombardia) sotto il peso delle mazzette: ecco come sistemi e strumenti anticorruzione sono rimasti sulla carta

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