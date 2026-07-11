Lipu ha lasciato la gestione delle riserve naturali del Padule di Fucecchio e di Sibolla, provocando reazioni da parte di Legambiente e Wwf. Le associazioni criticano la decisione della Regione, definendola un passo indietro nel controllo delle aree protette. La situazione ha generato tensioni tra le organizzazioni ambientaliste e le autorità regionali, dopo che si era aperta una fase di confronto positivo. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi di questa scelta.

Montecatini Terme, 11 luglio 2026 – Sembrava tutto scorrere nel verso auspicato dalle associazioni quando qualcosa è cambiato. Adesso c’è tensione sul tema della gestione delle riserve naturali del Padule di Fucecchio e di Sibolla. A meno di un mese dall’approvazione di uno schema di convenzione che sembrava aver tracciato una rotta chiara, infatti, la Giunta Regionale della Toscana pare far marcia indietro, scatenando l’immediata e dura reazione del mondo ambientalista. Con un comunicato congiunto, Wwf Toscana, Legambiente Toscana e Italia Nostra Valdarno medio inferiore hanno espresso tutto il loro sconcerto per un nuovo provvedimento che cancellerebbe la presenza della Lipu dalla riserva del Padule di Fucecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lipu fuori dalla gestione del Padule, Legambiente e Wwf all’attacco: “Passo indietro della Regione”

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