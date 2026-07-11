Su LinkedIn, sono stati segnalati un numero crescente di messaggi di disturbo qualificato, spesso provenienti da venditori seriali. La piattaforma, che fino a poco tempo fa serviva a mettere in contatto professionisti e aziende, viene ora utilizzata anche per inviare messaggi indesiderati e promozionali non richiesti. Questa situazione ha portato alcuni utenti a considerare il sito più come un call center che come uno strumento di networking professionale.

C’è stato un tempo, nemmeno troppo remoto, in cui LinkedIn sembrava avere una funzione chiara: mettere in relazione professionisti, imprese, competenze, esperienze, opportunità. Non era Facebook, non era Instagram, non era TikTok. LinkedIn era, almeno nelle intenzioni, il social professionale. Oggi, invece, sempre più spesso sembra il bancone di una fiera campionaria dove, appena allunghi la mano per salutare qualcuno, ti ritrovi iscritto a un funnel commerciale. Il copione è ormai noto. Ricevi una richiesta di collegamento. Il profilo appare normale: consulente, manager, advisor, formatore, esperto di qualcosa. Accetti. Tempo pochi secondi, perché ormai anche la maleducazione ha scoperto l’automazione, e arriva il messaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - LinkedIn è diventato il call center del “disturbo qualificato”. Basta venditori seriali!

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