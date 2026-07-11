Kevin De Bruyne si è infortunato durante la partita del Belgio contro la Spagna, che ha segnato l’eliminazione del team dal Mondiale. L’infortunio del centrocampista potrebbe influenzare i piani futuri, anche in relazione alla sua partecipazione con il club. La sconfitta ha concluso la partecipazione del Belgio al torneo e potrebbe avere conseguenze sui programmi della squadra e del giocatore. La notizia si è diffusa anche a livello internazionale, con attenzione sulla sua condizione fisica.

La sconfitta del Belgio contro la Spagna, che ha chiuso il Mondiale di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, rischia di avere ripercussioni fino a Castel Volturno. A preoccupare sono soprattutto le condizioni del centrocampista, uscito a cinque minuti dalla fine per un problema fisico: nella gara decisa da Merino all’88’, il fantasista si è fermato in un momento no per tutta la squadra. Per i tempi di recupero serviranno gli esami strumentali, ma intanto la vicenda ha un peso che va oltre l’infermeria. De Bruyne, l’allarme di Garcia e un Mondiale storto. A fotografare la serata è stato il ct Rudi Garcia, che in conferenza non si è sbilanciato sulla gravità: “Gli infortuni di Tielemans, Courtois e anche di Kevin non ci hanno aiutato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’infortunio di De Bruyne riapre i giochi per il suo futuro

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How Yamals injury ended De Bruynes career and could affect Yamal career too!

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