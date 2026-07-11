Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino hanno avuto un incontro a Roma, seguito da una cena a Positano e da un matrimonio rapido. La coppia si è sposata senza annunci ufficiali. Mastronardi si prepara a debuttare su Prime Video con la serie “Il ministero dell’Amore”, accanto a Pif, in una commedia romantica diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.

Alessandra Mastronardi si appresta a sbarcare su Prime Video al fianco di Pif ne “Il ministero dell’Amore”, commedia romantica diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Per l’attrice è un momento d’oro sia in campo professionale che privato. Negli scorsi giorni, infatti, è stata paparazzata in compagnia del nuovo compagno, l’imprenditore greco Alessandro Pirounis. La relazione arriva a due anni di distanza dalla fine del matrimonio con Gianpaolo Sannino, l’uomo a cui è stata legata fino a marzo 2024. L'Università e i Cesaroni. Marzo 2007. Alessandra è reduce dal successo della serie “I Cesaroni”. E’ a Roma per girare la seconda stagione della fiction quando incontra Gianpaolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - L’incontro a Roma, la cena a Positano, le nozze lampo: la storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

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