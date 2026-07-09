Alessandra Mastronardi è stata fotografata con il nuovo fidanzato, Alessandro Pirounis, durante una vacanza. La attrice si era sposata recentemente con Gianpaolo Sannino, ma il matrimonio è stato breve. Ora si trova in compagnia di Pirounis, un imprenditore di origine greca, mentre si rilassa in un contesto di vacanza. Le immagini mostrano i due insieme in un’atmosfera informale, lontano da impegni pubblici.

Alessandra Mastronardi si è lasciata definitivamente alle spalle il matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino e si sta godendo le prime vacanze con il nuovo amore, l’imprenditore di origine greca Alessandro Pirounis. A immortalare la coppia felice che si gode qualche giorno sotto il sole della Sicilia sono stati i fotografi del settimanale Diva e Donna che pubblica in esclusiva le immagini dell’attrice e del suo nuovo compagno. E si tratta delle prime foto che li ritraggono insieme e che certificano i rumors esplosi nei mesi scorsi, a seguito di un’altra foto, scattata a Firenze, in occasione della sfilata di Brunello Cucinelli a Pitti Uomo che li vedeva sorridenti, non da soli ma insieme allo stilista e al modello e attore Saul Nanni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Beccata Alessandra Mastronardi con il nuovo fidanzato Alessandro Pirounis (dopo il matrimonio lampo con Gianpaolo Sannino)

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