Israele e Libano continuano le tensioni senza interruzioni, mentre si avvicina la data dell’incontro previsto a Roma. Il sesto ciclo di negoziati, già posticipato più volte, potrebbe essere ulteriormente rinviato. Le parti non hanno ancora confermato la data, e il rischio di un ulteriore slittamento rimane. La situazione resta incerta e senza sviluppi concreti nelle trattative.

La guerra grande È possibile che slitti il sesto ciclo di incontri tra Libano e Israele ospitato per la prima volta a Roma, dopo i primi cinque incontri a Washington La guerra grande È possibile che slitti il sesto ciclo di incontri tra Libano e Israele ospitato per la prima volta a Roma, dopo i primi cinque incontri a Washington Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. È possibile che slitti il sesto ciclo di incontri tra Libano e Israele ospitato per la prima volta a Roma, dopo i primi cinque incontri a Washington. Il presidente... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Libano.

© Ilmanifesto.it - Libano, Israele tira dritto. In bilico l’incontro previsto a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Libano, Israele non si ferma. Tiro sotto attacco, 29 morti

Notizie e thread social correlati

Pellegrino ci prova, ma Sinner tira dritto. Jannik vola ai quarti a Roma: chi sarà il prossimo avversario. Avanza anche DarderiJannik Sinner ha superato Andrea Pellegrino negli ottavi degli Internazionali d’Italia, avanzando ai quarti di finale.

Israele bombarda di nuovo il Libano, tregua in bilico. Gli Usa: "Fermate gli attacchi"Dopo l'annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, nel sud del Libano si sono uditi altri scoppi.

C’è l’accordo sulla tregua tra Israele e Libano. Ma Hezbollah lo respingeL’annuncio è arrivato nella notte tra il 3 e il 4 giugno: Israele e il Libano hanno dato notizia di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che ... tg24.sky.it

Israele-Libano, cessate il fuoco esteso di 45 giorni dopo negoziati a WashingtonEmissari di Israele e Libano si sono incontrati a Washington tra giovedì e venerdì e hanno concordato di estendere di 45 giorni il cessate il fuoco che sarebbe terminato domenica. Nel sud del Libano ... it.euronews.com