Levante torna con il piede giusto

Il Levante ha iniziato la preseason battendo il Leganés 2-1. I gol sono stati segnati da Carlos Espí e Martín Krug. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sul tempo o altre marcature. Nessuna informazione sui minuti o eventuali sostituzioni. La vittoria rappresenta l’esordio positivo della squadra in questa fase preparatoria. La partita si è disputata senza incidenti o eventi particolari segnalati.

2026-07-11 22:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Il Levante ha iniziato la preseason con il piede giusto dopo aver battuto il Leganés per due gol a uno i gol di Carlos Espí e Martín Krug. In una partita movimentata e con pochissimo ritmo, a causa delle poche sessioni di lavoro, i valenciani Hanno assolutamente dominato la partita. anche se non hanno causato molto pericolo alla porta avversaria. Tanto che l’unico tiro tra i tre gol degli azulgranani è andato a finire sul tabellone. Al limite del primo tempo, Espí mette la palla nella porta di Raúl Fernández. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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