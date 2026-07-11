L’Europa affronta il proprio passato, riconsiderando le vicende storiche del conflitto totale. Il processo include la riflessione sugli eventi storici e le responsabilità, con l’obiettivo di favorire l’unità tra i paesi. La discussione si concentra sulla necessità di riconoscere e comprendere le proprie radici per evitare che gli stessi errori si ripetano in futuro. La revisione storica si inserisce in un percorso di consapevolezza e di costruzione di un’identità comune.

Tra le ombre del conflitto totale, fare i conti con i propri fantasmi significa ritrovare l’unità e salvare il futuro. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’Europa rilegga il suo passato

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Storia di un paese senza storia

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