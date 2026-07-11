Let’s Marche fa centro | Superati 60 milioni di accessi in due mesi

In poco più di due mesi, Let’s Marche ha superato i 60 milioni di accessi. La campagna di comunicazione, avviata il 23 marzo e conclusa il 6 giugno, ha mostrato immagini panoramiche della regione nelle principali stazioni ferroviarie italiane. I dati di traffico indicano un forte coinvolgimento del pubblico e un alto livello di interesse verso le immagini promozionali.

"Oltre 60 milioni di accessi in poco più di due mesi certificano il successo di Let’s Marche, la campagna di comunicazione promossa da Atim, che dal 23 marzo al 6 giugno ha portato le immagini panoramiche della regione nelle principali stazioni ferroviarie italiane". Ne dà notizia la Regione, spiegando che "ventiquattro maxi schermi e diciotto mosaici digitali hanno raccontato le Marche a milioni di viaggiatori, confermando l’efficacia di un’importante operazione di marketing ". Realizzata con Grandi Stazioni Retail, l’iniziativa è stata pianificata nelle stazioni di Milano, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Firenze e Napoli, usando i più innovativi impianti digitali ad alta visibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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